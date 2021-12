Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Dans le cadre de la campagne «revitaliser la respiration» lancée par la Chambre de commerce européenne (EuroCham) au Vietnam, cinq ambulances ont été remises lundi 20 décembre aux établissements médicaux à Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong, Dông Nai, Long An et Hâu Giang (Sud).

Le Centre de santé de Nhon Trach, dans la province de Dông Nai, se voit offrir une ambulance dans le cadre de la campagne «revitaliser la respiration». Photo : VNA

Les véhicules ont été financés par le fabricant allemand de vêtements de sport Adidas pour un coût de 245.100 euros, afin de soutenir les agents de santé de première ligne afin de mettre en place les mesures qui permettront d’enrayer l’épidémie.

La campagne a été lancée en août alors que le Vietnam faisait face à la quatrième vague d’infections. Elle a jusqu’à présent levé plus de 1,5 million d’euros ainsi que des ambulances et des fournitures médicales telles que des ventilateurs à présenter à plus de 30 hôpitaux à travers le Vietnam. – VNA