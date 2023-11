Une chaîne de montage pour la moto SH de Honda Vietnam. Photo : honda.com

Hanoï, 15 novembre (VNA) – Honda Vietnam a révélé que ses ventes au détail de motos et d'automobiles en octobre ont chuté respectivement de 7,5% et 15,9% par rapport au mois précédent en raison des difficultés du marché.Au cours de la période considérée, Honda Vietnam a vendu 180 881 motos, dont 18 452 exportées et 2 148 automobiles de toutes sortes.Au cours de l'exercice 2024 (d'avril 2023 à mars 2024), l'entreprise a enregistré des ventes de 1 171 108 motos, soit une baisse de 12,9 % sur un an.Elle a vendu 12 850 automobiles de toutes sortes au cours de l'exercice, soit une baisse de 27,3 % par rapport à la même période de l'exercice 2023.La berline Honda City a continué d'être son best-seller avec 751 unités vendues, suivie par la Honda CR-V et la Honda BR-V avec respectivement 477 et 468 unités.- VNA