Une des fresques éclatantes du village agricole de Chu Xa , en banlieue de Hanoï.

Hanoï (VNA) - Chu Xa est le premier village de fresques à Hanoï. Cette galerie d’art à ciel ouvert fait partie du projet communautaire "Agriculture verte - Ville verte".

Situé à environ 20 km du centre-ville de Hanoï, l’ancien village de Chu Xa, dans la commune de Van Duc (district de Gia Lâm), était autrefois un important centre commercial sous la dynastie Trân (1225-1440).



Depuis des dizaines d’années, il est la plus grande zone de production de légumes bio de Hanoï. Maintenant, ce village tranquille est plus animé grâce aux belles peintures murales inspirées des scènes de la vie rurale.



Ces œuvres sont réalisées grâce au projet "Agriculture verte - Ville verte", une démarche communautaire sur le développement des espaces publics et le développement socio-économique local à travers des peintures murales. Cette initiative a été mise en place par l’association Arts Build Communities (ABC) et la Société des beaux-arts Hông Liên. Les travaux ont débuté en juillet et se sont terminés fin septembre.



Une nouvelle physionomie

Une des fresques de Chu Xa.

"Ce projet vise à mettre en valeur l’agriculture verte, répondant aux attentes des habitants locaux en matière de présentation et de promotion de la production maraîchère de Van Duc. Cette commune produit en effet des légumes propres. À l’avenir, grâce aux fresques, nous pourront avoir davantage de modèles agricoles de ce type pour apporter des produits sains et sûrs à la capitale et à l’ensemble du pays", a souligné Trân Xuân Diêu, président du Comité populaire de la commune de Van Duc.



Après deux mois de travail acharné, les jeunes peintres ont transformé les vieux murs en peintures murales éblouissantes, permettant de faire de Chu Xa le premier village de fresques à Hanoï. Ces œuvres ont été créées dans des lieux publics où se déroulent des activités socioculturelles communes, ainsi que dans les zones agricoles.



Au total, 15 peintures murales ont été réalisées à Chu Xa. Elles reflètent les scènes quotidiennes de la vie des agriculteurs de ce village typiquement rural. Chaque œuvre arbore des couleurs fraîches, et est conçue en fonction des murs et des reliefs naturels de la maison, apportant de jolis effets visuels aux visiteurs.

"Chu Xa diffère des villages de fresques des provinces de Quang Ngai et Quang Nam (Centre). Ces derniers mettent en valeur la beauté des pêcheurs du littoral. Ici, nous nous inspirons des valeurs du village traditionnel du Nord. Les locaux ont partagé leur opinion avec enthousiasme concernant les thèmes à privilégier, c’est un projet d’art communautaire où tout le monde est impliqué. C’est une autre particularité de Chu Xa", a partagé Dô Thi Hông Liên, directrice de la Société des beaux-arts Hông Liên.



Parmi les fresques, la plus grande fait près de 30m². "Pour réaliser une peinture murale, il faut prendre 3 à 5 jours, en fonction de la superficie et des conditions météorologiques. Heureusement, nos travaux sont bien accueillis et encouragés par les villageois", a partagé Nguyên Van Duân, un jeune artiste de l’organisation ABC. Il a ajouté que les locaux sont désireux de voir des peintures sur les murs de leur maison.

Cette galerie d’art à ciel ouvert attire les habitants aux alentours, mais aussi des touristes nationaux et étrangers.



"Je suis venu aujourd’hui après avoir vu les informations sur Facebook. Je trouve que c’est intéressant. Ce genre artistique attire toujours les jeunes qui adorent la peinture car il reflète la vie des habitants du village, a confié Shanewas Niloy, un touriste bangladais. Ce village est très joli et agréable pour se balader. J’ai déjà fait des photos, et discuté avec les locaux pour comprendre le message de ces peintures. Je suis content d’être ici". -CVN/VNA