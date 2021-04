La vice-présidente du Comité central du FPV , Truong Thi Ngoc Anh, offre des cadeaux à des bonzes, dignitaires et fidèles bouddhistes de la province d'An Giang à l’occasion du Tet Chol Chnam Thmay. Photo: VNA

An Giang (VNA) - Une délégation du Comité permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), dirigée par la vice-présidente du Comité central du FPV, Truong Thi Ngoc Anh, s’est rendue mardi 6 avril dans la province d'An Giang (Sud) pour formuler ses vœux aux bonzes, dignitaires et pratiquants bouddhistes à l’occasion du Tet Chol Chnam Thmay (Nouvel An des Khmers).

Au nom des moines et fidèles bouddhistes de la province d'An Giang, le vénérable Chau Son Hy, chef adjoint du Conseil d'administration de l'Église bouddhiste du Vietnam de la province, a exprimé sa joie en voyant l'attention particulière accordée par le Parti, l'État, le FPV aux Khmers, en particulier à l’occasion du Tet Chol Chnam Thmay.

Le vénérable Chau Son Hy a souligné la confiance du peuple khmer dans la direction du Parti et de l'État, tout en affirmant que les dignitaires se sont engagés à encourager les fidèles à respecter les lignes directives et les options du Parti, politiques et lois de l’État.

À cette occasion, le Comité permanent du Comité central du FPV et le FPV de la province ont offert des cadeaux à des individus et collectifs exemplaires de la communauté khmère locale. -VNA