Photo: vneconomy

Hanoi (VNA) - De janvier à mi-août, les chaussures et sandales ont été classées 4e dans la liste des produits d’exportation majeurs du Vietnam, derrière téléphones et accessoires, ordinateurs-produits électroniques et composants, et textile-habillement.

Cette filière nationale a réalisé une valeur à l’export de 11,12 milliards de dollars, +13% en glissement annuel, soit 7% du total des exportations nationales.

Avec près de 3 milliards de dollars, les Etats-Unis conservent leur trône en termes d’importations de ces produits du Vietnam. D’autres débouchés importants sont l’Union européenne, le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Canada, la République de Corée, le Japon.

En particulier, le groupe des sacs, valises et parapluies a connu un chiffre d’affaires à l’export depuis janvier de 2,3 milliards de dollars, +10,4% en variation annuelle.

Cette année, l’Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs (Lefaso) s'est fixée comme objectif 21,5 milliards de dollars à l'export de ces secteurs, +10% par rapport à l’année précédente. -CPV/VNA