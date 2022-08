La grande île de Ly Son. Photo: Vietnamnet

Quang Ngai, 2 août (VNA) – L’île de Ly Son, dans la province de Quang Ngai (Centre) est une destination attrayante pour de nombreux touristes d’avril à août. En venant dans ce district insulaire, les visiteurs peuvent prendre des photos de la mer et des îles, des volcans ou des champs d’ail à la saison des récoltes.

Le pont To Vo, un des lieux incontournables pour les touristes. Photo : Vietnamnet



Cependant, "chasser" les nuages sur l’île n’est pas facile. Pour capturer le moment où les nuages se forment au-dessus de volcans, Thao Dam (26 ans, de Quang Ngai, vivant et travaillant à Hô Chi Minh-Ville) est venu à Ly Son près de 10 fois en 3 ans.

Malgré ses nombreuses visites, Thao est toujours aussi impressionné par Ly Son. "La mer de Ly Son a une couleur turquoise unique. Sur l’île se trouvent des volcans éteints, des champs d’ail vert. J’adore ces paysages et je veux les partager avec tout le monde", a partagé Thao.

Port de Ly Son vu d'en haut. Photo: Vietnamnet



Normalement, les visiteurs ne peuvent "chasser les nuages" sur l’île de Ly Son qu’au moment du Nouvel An lunaire. C’est aussi le moment où l’île est en pleine saison de récolte de l’ail.

Le moment de l’aube à l’est de l’île de Lon - zone centrale du district de l’île de Ly Son. Mai - juillet est la haute période touristique. Dans la seule première quinzaine de juillet 2022, ce district insulaire a accueilli plus de 33.000 visiteurs.

Les pêcheurs ravis de leur filet plein de poissons. Photo : Vietnamnet



En visitant la grande île de Ly Son, les touristes vont découvrir le mât au sommet de Thoi Loi, la grotte Cau, la porte To Vo, les pagodes Hang et Duc, la dernière abritant une statue de Quan The Am de 27m.

"Chassant" les nuages à l’aube, les visiteurs ne manquent pas l’occasion de visiter l’endroit où accostent les bateaux de pêche. En venant ici, ils peuvent sentir la vie des pêcheurs locaux et acheter des produits de mer frais à bas prix.

L’île propose une large variété de lieux d’hébergement et de restaurants. Photo: Vietnamnet



L’ail est une spécialité du district insulaire de Ly Son. Les visiteurs peuvent visiter les immenses champs d’ail verts, regarder la population locale cultiver et récolter. Ici, l’ail est généralement cultivé de septembre à octobre et récolté de février à mars l’année suivante. – CPV/VNA