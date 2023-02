Hanoi (VNA) - Après plus de quatre ans de mise en œuvre du programme OCOP (À chaque commune son produit), le pays compte actuellement 8.867 produits OCOP qualifiés de trois étoiles ou plus dont près de 80 produits et services de tourisme communautaire.

L’écotourisme a le vent en poupe dans le district de Châu Thành, province de Bên Tre. Photo : VNA



Selon le Bureau central de coordination de l'édification de la nouvelle ruralité, le développement du tourisme rural associé au programme OCOP est une direction judicieuse.

Notamment, l'ensemble de critères sur les services touristiques communautaires et les attractions touristiques a de nombreuses orientations liées au développement de la Nouvelle ruralité telles que les infrastructures, l'environnement, la culture, l’organisation communautaire, etc.

D'ici 2025, chaque province et ville devrait avoir au moins un site touristique rural reconnu et associé aux atouts locaux en matière d'agriculture, de culture, de villages artisanaux ou d'environnement écologique.

Chaque district répondant aux normes de la nouvelle ruralité et à fort potentiel touristique, devrait construit au moins un modèle de tourisme rural. –VNA