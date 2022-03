Naomi Kitahara, représentante de l'UNFPA au Viet Nam, s'exprimant lors d'un séminaire sur la lutte contre le déséquilibre entre les sexes à la naissance sur la base des stéréotypes de genre le 7 mars 2022. Photo: UNFPA Vietnam

Hanoï (VNA) - De nombreux projets et programmes conçus pour promouvoir l'égalité des sexes dans tous les secteurs ont été mis en œuvre au Vietnam au cours de la dernière décennie, contribuant de manière significative à changer la mentalité des gens sur les stéréotypes sexistes et à accroître la valeur des femmes et des filles dans la société, a déclaré la représentante de l'UNFPA au Vietnam, Naomi Kitahara.



Ces projets couvrent un large éventail de domaines tels que la politique, l'économie, la culture, l'information, la santé, l'éducation, les sciences et la famille, a-t-elle souligné dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars).



Selon la représentante de l'UNFPA (Fonds des Nations unies pour la population), le Vietnam est signataire des instruments internationaux sur l'égalité des sexes, les droits des femmes et l'autonomisation des femmes.



En 2006, le pays a promulgué la loi sur l'égalité des sexes. Des politiques et des mesures ciblées telles que les stratégies nationales sur l'égalité des sexes pour 2011-2020 et 2021-2030, les plans d'action sur l'égalité des sexes pour 2011-2015 et 2016-2020 et d'autres législations, définissent les responsabilités pour la mise en œuvre de la loi, a-t-elle ajouté.



Les femmes et les filles, qui représentent la moitié de la population, représentent également la moitié du potentiel de croissance socio-économique du pays, a-t-elle dit, affirmant que l'égalité des sexes, outre le fait qu'il s'agit d'un droit de l’homme fondamental, est essentielle pour les sociétés pacifiques et le développement durable.



Kitahara a souligné les réalisations enregistrées par le Vietnam en matière d'égalité des sexes, telles que le taux plus élevé de femmes à l'Assemblée nationale, qui est de 30,26% au cours de la 15e législature, contre 26,72% lors de la législature précédente.



Dans l'emploi, la participation des femmes à la population active est presque aussi élevée que celle des hommes (73,3% pour les hommes et 65,3% pour les femmes en 2021), a-t-elle déclaré, citant les chiffres publiés par l’Office général des statistiques (GSO).



Dans le même temps, le taux de mortalité maternelle est passé de 233 pour 100.000 naissances vivantes pendant les années 1990 à 69 pour 100.000 naissances vivantes en 2009 et à 46 pour 100.000 naissances vivantes en 2019, a poursuivi Kitahara.

Naomi Kitahara, représentante de l'UNFPA au Vietnam. Photo: UNFPA Vietnam



Interrogée sur le rôle des femmes vietnamiennes dans la société moderne, elle a déclaré que cela avait énormément changé.



"La modernisation et l'avènement des dernières technologies élargissent un espoir et des opportunités pour les femmes et les filles au Vietnam", a-t-elle déclaré.



"De nombreuses femmes se sont établies socialement, politiquement et économiquement dans presque tous les domaines, et elles ont réussi."



La représentante de l'UNFPA a toutefois souligné les limites au Vietnam telles que la prévalence de la violence à l'égard des femmes et la sélection sexospécifique.



Selon elle, bien que le Vietnam ait fait des progrès significatifs dans l'amélioration des services de santé sexuelle et reproductive (SSR) de la population générale au cours des dernières décennies, des disparités et des inégalités subsistent en termes d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive entre les différentes ethnies et régions, en particulier dans le contexte de pandémie de COVID-19.



Compte tenu de cela, l'UNFPA a un ensemble de recommandations à l'intention des autorités sanitaires nationales et infranationales, dont renforcer les capacités des accoucheuses qualifiées et soutenir leurs réseaux pour fournir des soins de santé primaires aux niveaux du district et de la communauté, améliorer les capacités des hôpitaux de district et des centres de santé communautaires en matière de soins obstétricaux d'urgence, intégrer pleinement les éléments de prévention et de contrôle du COVID-19 dans la fourniture de soins prénatals, d'accouchement et postnatals dans tous les établissements de santé, exploiter des interventions innovantes pour des services de SSR de qualité parmi les populations vulnérables. Interrogée sur le rôle des femmes vietnamiennes dans la société moderne, elle a déclaré que cela avait énormément changé."La modernisation et l'avènement des dernières technologies élargissent un espoir et des opportunités pour les femmes et les filles au Vietnam", a-t-elle déclaré."De nombreuses femmes se sont établies socialement, politiquement et économiquement dans presque tous les domaines, et elles ont réussi."La représentante de l'UNFPA a toutefois souligné les limites au Vietnam telles que la prévalence de la violence à l'égard des femmes et la sélection sexospécifique.Selon elle, bien que le Vietnam ait fait des progrès significatifs dans l'amélioration des services de santé sexuelle et reproductive (SSR) de la population générale au cours des dernières décennies, des disparités et des inégalités subsistent en termes d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive entre les différentes ethnies et régions, en particulier dans le contexte de pandémie de COVID-19.Compte tenu de cela, l'UNFPA a un ensemble de recommandations à l'intention des autorités sanitaires nationales et infranationales, dont renforcer les capacités des accoucheuses qualifiées et soutenir leurs réseaux pour fournir des soins de santé primaires aux niveaux du district et de la communauté, améliorer les capacités des hôpitaux de district et des centres de santé communautaires en matière de soins obstétricaux d'urgence, intégrer pleinement les éléments de prévention et de contrôle du COVID-19 dans la fourniture de soins prénatals, d'accouchement et postnatals dans tous les établissements de santé, exploiter des interventions innovantes pour des services de SSR de qualité parmi les populations vulnérables.