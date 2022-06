Le magazine canadien The Travel a classé le Vietnam parmi les 10 pays ayant une culture du café unique, avec le café glacé au lait condensé et le café aux œufs comme des spécialités à ne pas manquer.

Un atelier sonore à but non lucratif appelé "Sonic Ground" a été ouvert lundi 6 juin à Hanoi pour dix cinéastes à petit budget et indépendants, vidéastes et artistes d’autres médias au Vietnam.