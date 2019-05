Cérémonie en mémoire de l’ancien président Le Duc Anh à l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Les ambassades du Vietnam dans de nombreux pays ont organisé le 3 mai des cérémonies en mémoire du général d’armée Le Duc Anh, ancien membre du Bureau politique, ancien président du Vietnam, ancien conseiller du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).



En Thaïlande, le premier vice-président du Conseil législatif national de Thaïlande, Surachai Liengboonlertchai, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, le président du groupe de députés d’amitié Thaïlande-Vietnam, Sakchai Tanaboonchai, sont venus à l’ambassade du Vietnam pour présenter leurs condoléances.



A Singapour, Maliki Osman, ministre d'État singapourien aux ministères de la Défense et des Affaires étrangères, a rendu hommage à l’ancien président Le Duc Anh à l’ambassade du Vietnam. Il a apprécié les contributions importantes du défunt à l’approfondissement de la coopération entre Singapour et le Vietnam.



En Malaisie, une délégation du gouvernement malaisien conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Haji Marzuki Yahya, est venue à l’ambassade du Vietnam pour adresser leurs condoléances. Le vice-ministre Haji Marzuki Yahya a également tenu en haute estime les contributions de l’ancien président Le Duc Anh au renforcement des relations entre le Vietnam et la Malaisie.



En République de Corée, le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Lee Taeho s’est rendu à l’ambassade du Vietnam pour rendre hommage au défunt.



Au Royaume-Uni, le ministre d’Etat britannique Mark Field est venu à l’ambassade du Vietnam pour envoyer ses condoléances.



En France, dans le registre de condoléances, Corine Crespel, représentante du ministère français des Affaires étrangères, a souligné le rôle important de l’ancien président Le Duc Anh dans la consolidation des relations entre les deux pays.



Le même jour, les ambassades du Vietnam en Russie, en Nouvelle-Zélande, en Belgique, en Israël, en Allemagne, et la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, ont accueilli de nombreux officiels locaux, des diplomates de différents pays et des Vietnamiens, venus rendre hommage à l’ancien président Le Duc Anh. -VNA