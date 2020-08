Cérémonie du lever du drapeau de l’ASEAN à l’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud a organisé le 7 août une cérémonie du lever du drapeau de l’ASEAN pour fêter le 53e anniversaire de la fondation du bloc régional.



L’ambassadeur Hoang Van Loi a souligné les significations de cet événement dans le contexte où le Vietnam assume cette année la présidence tournante de l’ASEAN et fête également cette année les 25 ans de son adhésion au bloc.



Selon lui, la signature par l’Afrique du Sud du Traité d’amitié et de coopération (TAC), prévue cette année, permettra aux relations entre l’Afrique du Sud et l’ASEAN de réaliser des avancées, particulièrement dans le secteur économique, de même que la coopération bilatérale au sein des forums régionaux et internationaux.



Outre la cérémonie du lever du drapeau de l’ASEAN, en tant que président du Comité de l’ASEAN à Pretoria (APC) au deuxième semestre 2020, l’ambassadeur Hoang Van Loi a envoyé une intervention au ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, ainsi qu’au corps diplomatique dans ce pays. Il a également écrit un article qui a été ensuite publié sur la presse locale, afin de présenter l’ASEAN et le Vietnam.



L’ASEAN ou l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est a été fondée le 8 août 1967. Elle comprend actuellement 10 pays membres : Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Singapour, Philippines, Brunei, Cambodge, Laos, Myanmar et Vietnam. -VNA