Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh lors de la cérémonie du lever du drapeau de l'ASEAN, le 7 août à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une cérémonie du lever du drapeau de l'ASEAN a eu lieu le 7 août à Hanoï pour marquer le 53e anniversaire de la fondation de l’Association régionale et les 25 ans d’adhésion du Vietnam à l’ASEAN.



Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a présidé l'événement, qui a eu lieu en présence des ambassadeurs des pays membres de l'ASEAN au Vietnam et des dirigeants d'un certain nombre de ministères vietnamiens.



S'adressant à la cérémonie, Pham Binh Minh a souligné qu'au cours des 53 dernières années, l'ASEAN avait fait un grand pas en avant. Grâce aux liens étroits, l'ASEAN est aujourd’hui une grande famille de 650 millions de personnes avec un PIB total de 3 billions de dollars, et une région pacifique, stable et résiliente avec des économies dynamiques et durables.



Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a déclaré que l'Association était confrontée à des défis majeurs et sans précédent provoqués par la pandémie de COVID-19, les évolutions de l’environnement géostratégique ainsi que les problèmes de sécurité non traditionnels émergents.



Mais ce ne sont pas des raisons à décourager. Au lieu de cela, ceux-ci appellent à une ASEAN plus cohésive et plus réactive, qui conserve sa ferme centralité dans la région. Les résultats encourageants obtenus au cours du premier semestre 2020 montrent que l'ASEAN ne faiblit jamais en aucune manière, a-t-il déclaré.



Selon lui, la présidence l'ASEAN cette année est un grand honneur pour le Vietnam, car l’année 2020 marque également le 25e anniversaire de l'adhésion du pays à l'ASEAN.



Sous la présidence du Vietnam, l'ASEAN a pris des mesures bien coordonnées pour faire face à la pandémie de COVID-19, protéger la santé des peuples, amortir les impacts négatifs sur les économies et se préparer à une reprise complète, a-t-il déclaré.



"Malgré de nombreux nouveaux défis, je voudrais souligner que l’avenir de l’ASEAN est radieux", a-t-il souligné.



Avec l'approche "Penser communauté, agir communauté", le Vietnam continuera à travailler en étroite collaboration avec les autres pays membres de l'ASEAN ainsi qu'avec des partenaires externes et la communauté internationale pour édifier une Communauté de l’ASEAN unie et résiliente.



"Épaule contre épaule, nous pouvons surmonter tous les défis et faire avancer l'ASEAN", a-t-il souligné.



Il a annoncé que les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN publieront une déclaration sur l'importance du maintien de la paix et de la stabilité en Asie du Sud-Est à la date de la fondation de l’ASEAN (8 août). Cette déclaration réaffirmera la vision, les engagements et les principes fondamentaux de l’ASEAN pour édifier une région pacifique, progressive et prospère comme le souhaitait la Déclaration de Bangkok de 1967, a-t-il déclaré.



Le drapeau de l'ASEAN a quatre couleurs : bleu, rouge, blanc et jaune, représentant les couleurs principales des drapeaux de tous les membres de l'ASEAN. Les gerbes de riz au centre du drapeau représentent l’amitié, la solidarité et la grande union des pays membres, ainsi que l’aspiration pour la paix, la stabilité et la prospérité de la région. -VNA