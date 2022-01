Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le matin du 4 janvier, la Bourse de Hanoï (HNX) a organisé la cérémonie d’ouverture du premier jour de cotation de l'année 2022.

Selon le directeur général adjoint de HNX, Nguyen Tuan Anh, en 2021, le marché boursier vietnamien a connu une forte croissance et constitue un canal d'investissement attrayant. Fin 2021, la capitalisation boursière a atteint plus de 7,5 millions de milliards de dongs, soit une augmentation de plus de 45% par rapport à fin 2020 et environ 100% du PIB. Le VN-Index a dépassé pour la première fois les 1.500 points le 26 novembre, marquant un pic historique pour la bourse vietnamienne.

S'exprimant lors de la cérémonie, le ministre des Finances Ho Duc Phoc a déclaré qu'en 2021, les recettes budgétaires sur le marché boursier avaient atteint près de 11.000 milliards de dongs, contre 5.200 milliards en 2020.

En 2021, les indices boursiers ont atteint des sommets historiques, la liquidité a également fortement augmenté avec des séances atteignant chacun plus de deux milliards de dollars d'actions. Le nombre de nouveaux comptes-titres ouverts en 2021 est égal au total des quatre années précédentes.

La mobilisation de capitaux sur le marché boursier en 2021 a augmenté de 25% par rapport à 2020. En particulier l'émission d'actions et d'obligations d'entreprises a atteint 155.588 milliards de dongs, soit une augmentation de 2,3 fois par rapport à 2020. -VNA