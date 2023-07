Des délégués vietnamiens et irlandais à la cérémonie d'inauguration du consulat honoraire du Vietnam à Dublin (Irlande). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni a tenu le 11 juillet une cérémonie d'inauguration du consulat honoraire du Vietnam à Dublin (Irlande).En mai dernier, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a nommé Patrick Gerard McKillen consul honoraire du Vietnam à Dublin , en Irlande. Il est un célèbre homme d'affaires irlandais ayant passé de nombreuses années au Vietnam, avec de nombreux sentiments d'amour pour ce pays.S'exprimant lors de l’événement, l'ambassadeur Nguyen Hoang Long a souligné que, malgré leur éloignement géographique, le Vietnam et l'Irlande partageaient de nombreux points communs tels que l'histoire de la lutte pour l'indépendance, l'esprit résilient et la diversité culturelle. Au cours des dernières décennies, les deux pays sont devenus des économies à croissance rapide en Europe et en Asie.Au fil des années, l'Irlande et le Vietnam ont effectué de nombreuses visites de haut niveau, notamment la visite d'Etat au Vietnam du président irlandais Michael D. Higgins en 2016. Le commerce bilatéral, les investissements et les échanges entre les deux peuples ont été tous en hausse. Les exportations du Vietnam ont triplé, passant de 170 millions de dollars en 2019 à plus de 500 millions de dollars en 2022.L'Irlande est célèbre pour son programme d'aide publique au développement (APD) pour le Vietnam, - le seul pays asiatique parmi les neuf partenaires prioritaires de l'APD de l’Irlande. En 2022, l'Irlande a fourni environ 6,3 millions d'euros d’APD au Vietnam.Nguyen Hoang Long a exprimé sa conviction que l'ouverture du consulat honoraire était une étape importante pour renforcer davantage les bonnes relations en matière de politique, de commerce, d'investissement, d'éducation, de sciences et de technologies entre le Vietnam et l'Irlande.Félicitant Patrick Gerard McKillen pour son rôle de premier consul honoraire du Vietnam en Irlande, l'ambassadeur a précisé qu'avec ses nombreuses expériences de travail au Vietnam, son amour pour la terre, Patrick Gerard McKillen accomplirait certainement sa mission.Patrick Gerard McKillen, de son côté, a exprimé son honneur d'être nommé consul honoraire du Vietnam à Dublin, s’est engagé à faire des efforts pour la mise en œuvre de ses fonctions et devoirs.A cette occasion, l'ambassadeur Nguyen Hoang Long a eu une rencontre avec la communauté vietnamienne en Irlande et a visité la Pagode Minh Tam, - le premier temple vietnamien en Irlande qui vient d'être inauguré en mai dernier. - VNA