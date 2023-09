La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le président du Conseil municipal de Maputo, Eneas Comiche, membre du Bureau politique du FRELIMO au pouvoir. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Mozambique, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et la délégation vietnamienne de haut niveau l'accompagnant ont rencontré le 11 septembre le président du Conseil municipal de Maputo, Eneas Comiche, membre du Bureau politique du FRELIMO au pouvoir.



Ce dernier a émis son souhait que Maputo et Hanoï ainsi que d'autres localités vietnamiennes renforcent leur coopération dans des domaines potentiels, contribuant ainsi à approfondir les bonnes relations de coopération entre le Vietnam et le Mozambique.



Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations et de faire progresser la coopération bilatérale de manière substantielle et efficace, de partager des expériences dans la construction de capitales innovantes et modernes, ainsi que la gestion urbaine et l'environnement urbain.



Vo Thi Anh Xuan a proposé à Maputo, Hanoï et d'autres localités vietnamiennes de renforcer les échanges d'informations sur les opportunités de coopération dans le commerce, l'investissement, le tourisme, la culture, l'éducation, la formation et les échanges entre les peuples.



Après la rencontre, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le président du Conseil municipal de Maputo Eneas Comiche ont assisté à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle plaque de rue de l'Avenue Ho Chi Minh et y a déposé des fleurs pour rendre hommage au grand leader vietnamien.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan assiste à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle plaque de rue de l'Avenue Ho Chi Minh. Photo: VNA



Vo Thi Anh Xuan a rappelé l'histoire chaleureuse des relations entre les deux pays lorsque Samora Machel, premier président de la République du Mozambique indépendante, donna le nom du Président Hô Chi Minh à l'une des plus belles avenues de la capitale Maputo en 1977.



Elle a affirmé que l'Avenue Ho Chi Minh et sa plaque de rue ne représentaient pas seulement un hommage au Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam, mais étaient également une preuve vivante de l'amitié sincère et solide entre les deux peuples.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan prend la parole lors de la séance de travail avec Movitel au Mozambique. Photo: VNA



Le même jour, la délégation vietnamienne s'est rendue au siège de la coentreprise de télécommunications Movitel au Mozambique. -VNA