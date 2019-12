Lors de la cérémonie. Photo: baoquocte.vn Lors de la cérémonie. Photo: baoquocte.vn

Varsovie (VNA) - La cérémonie de présentation du club « Hoang Sa, Truong Sa » en Pologne s’est récemment tenue à Varsovie.

Cet événement a eu lieu en présence de représentants de l’ambassade du Vietnam en Pologne et de l’Association des Vietnamiens en Pologne.

S’exprimant lors de la cérémonie, Cao Hong Vinh, présidente de ce club, a informé des réalisations de celui-ci depuis son établissement le 26 juillet 2019.

Les représentants de l'ambassade du Vietnam et des associations vietnamiennes en Pologne ont chaleureusement félicité le club, qui sert de liaison entre les Vietnamiens de l'étranger et la mer et les îles sacrées de la Patrie.

À l'issue de cette rencontre, 1.500 euros ont été collectés pour soutenir les soldats en poste sur la plate-forme DK1. –VNA