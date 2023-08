Cérémonie de lever du drapeau marquant le 56e anniversaire de l' ASEAN au Maroc. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Maroc a présidé une cérémonie de lever du drapeau en l'honneur du 56e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) (8 août 1967 - 8 août 2023).

Prenant la parole lors de la cérémonie, l'ambassadrice Dang Thi Thu Ha, présidente du Comité de l'ASEAN à Rabat, a souligné la naissance de l'ASEAN il y a 56 ans, marquant une étape importante dans la coopération régionale en Asie du Sud-Est, posant les bases du processus de construction d'une communauté de l'ASEAN solidaire et prospère d'aujourd'hui.

Au cours de ces 56 dernières années, l'ASEAN qui regroupe 10 pays dynamiques d'Asie du Sud-Est, a profondément collaboré dans de nombreux domaines tels que la politique, la sécurité, l'économie, la culture, la société. L'Association a joué un rôle central dans la structure de la coopération régionale, et contribué de manière significative à la consolidation et à la promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique.

L'ambassadrice Dang Thi Thu Ha, présidente du Comité de l'ASEAN à Rabat prend la parole. Photo: nhandan.vn



L'ambassadrice Dang Thi Thu Ha a également souligné les réalisations dans les relations entre l'ASEAN et le Maroc ces derniers temps, en particulier l'adhésion du Maroc au Traité d'amitié et de coopération (TAC) en 2016, devenant observateur de l'Union interparlementaire d'Asie du Sud-Est (AIPA) en 2020, membre associé de l'Association des ministres de l'Éducation des pays d'Asie du Sud-Est (SEAMEO) en 2021.

L'ambassadeur Fouad Yazourh, directeur général des relations bilatérales et des affaires régionales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a apprécié les réalisations de l'ASEAN, ainsi que les relations entre l'ASEAN et le Maroc.

Il a également abordé la coopération entre les deux parties dans les domaines d'atout tels que la coopération parlementaire, l'éducation, le tourisme, l'économie, le commerce. Selon lui, en devenant partenaire de dialogue, le Maroc a montré son engagement de collaborer plus étroitement avec les pays de l'ASEAN, afin de porter leurs relations de coopération à une nouvelle hauteur. -VNA