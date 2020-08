Photo: VNA

Hanoï (VNA 7/8) - Le Cambodge a solennellement organisé vendredi une cérémonie de lever du drapeau de l’ASEAN dans la capitale Phnom Penh pour célébrer le 53e anniversaire de la création de cette association (8 août 1967).

Présidant cet événement, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn, a déclaré que depuis sa création il y a 53 ans, l'ASEAN avait réalisé de nombreuses réalisations, et s’était développée de plus en plus.

Prak Sokhonn a souligné que l'ASEAN avait contribué à prévenir l'escalade des tensions et des conflits dans la région par des mesures pacifiques et diplomatiques. L'ASEAN continuera de renforcer sa coopération avec les puissances dans la région et dans le monde, a-t-il ajouté.

Parlant de la lutte contre l'épidémie de COVID-19, Prak Sokhonn a déclaré que l'ASEAN avait pris des mesures spécifiques pour répondre d'urgence à cette pandémie dans la région.

Les mécanismes multidisciplinaires et multicouches de l'ASEAN ont permis à l’association de gérer et de coordonner efficacement les politiques de gestion et d'intervention régionales, telles que la création d’un Fonds de coopération face au COVID-19, la création du Réseau des centres d'opération d'urgence de l'ASEAN et la rédaction du plan de reprise économique complet de l'ASEAN post-Covid-19.

Sur le plan économique, le vice-Premier ministre Prak Sokhonn a déclaré que l'ASEAN faisait un pas en avant vers la signature du Partenariat économique global régional (RCEP) d'ici la fin de cette année. -VNA