Cérémonie de départ de l'hôpital de campagne de niveau 2 N°5 et de l'équipe du génie N°2. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong, également commandant des forces armées et président du Conseil de défense et de sécurité nationales, a assisté le 29 juin à la cérémonie de départ de l'hôpital de campagne de niveau 2 N°5 et de l'équipe du génie N°2 pour leur mission de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud et à Abyei.

Le président Vo Van Thuong prend la parole lors de la cérémonie. Photo: VNA



Ces derniers temps, le Département de maintien de la paix du Vietnam s'est coordonné avec l'hôpital médical militaire 175, le corps du génie de l'armée et les agences concernées pour fournir des programmes de formation aux fonctionnaires et employés de l'hôpital de campagne de niveau 2 N°5 et de l'équipe du génie N°2.

Ceux derniers sont tous prêts à partir en mission.

Le président Vo Van Thuong serre la main avec les officiers qui partent pour une mission de maintien de la paix de l'ONU. Photo: VNA



Plus de 76.000 soldats participent aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans 12 missions dans quatre régions, principalement en Afrique. Depuis 2014, le Vietnam a envoyé plus de 520 soldats et policiers aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine, au Soudan du Sud, à Abyei et à des postes individuels travaillant aux Nations Unies. -VNA