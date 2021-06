Les officiers et soldats de l' Les officiers et soldats de l' Hôpital de campagne de niveau 2 N°2 ont rendu hommage le 29 juin au Président Ho Chi Minh dans son mausolée à Hanoï après avoir terminé leur mandat à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les officiers et soldats de l'Hôpital de campagne de niveau 2 N°2 ont rendu hommage le 29 juin au Président Ho Chi Minh dans son mausolée à Hanoï après avoir terminé leur mandat à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud.

La délégation est allée déposer des gerbes de fleurs et offrir de l'encens au mausolée de Ho Chi Minh, et fleurir le Mémorial des Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son.

Au cours de leur mandat, les officiers et soldats de l'Hôpital de campagne de niveau 2 N°2 ont traité et soigné près de 2.000 patients qui sont des membres du personnel des Nations Unies et des habitants locaux, réalisé 28 cas de chirurgie et déployé le transport aérien d'urgence au niveau supérieur pour 11 cas graves et compliqués.

Dans une zone difficile et dangereuse, l'Hôpital de campagne de niveau 2 N°2 du Vietnam est vraiment devenu un support spirituel et une adresse fiable pour les soins de santé du personnel de l'ONU ainsi que des habitants locaux.

Les forces vietnamiennes participant aux opérations de maintien de la paix de l'ONU ont contribué à présenter l'image d'un Vietnam amical et épris de paix aux amis internationaux et au peuple du pays hôte. -VNA