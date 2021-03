Le général To Lam à la cérémonie. Photo: VNA

Hanoï(VNA) - Le ministère de la Sécurité publique a organisé le 22 mars à Hanoï une cérémonie pour marquer ses six décennies d'envoi d'experts de police vietnamienne au Laos (22 mars 1961-2021) pour aider ce pays à assurer la sécurité politique, l'ordre et la sécurité sociaux.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang, a souligné les contributions importantes des experts du ministère vietnamien de la Sécurité publique à l'édification d'une force de sécurité publique forte au Laos au cours de ces 60 dernières années.

Il a affirmé que la coopération fructueuse entre les ministères de la Sécurité publique du Vietnam et du Laos avait contribué à assurer la stabilité politique, la sécurité et l'ordre sociaux, créant des conditions favorables au développement socio-économique et culturel des deux pays.

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, le général To Lam, a profité de l'occasion pour remercier le gouvernement, l'État et le peuple du Laos pour leur soutien et leur collaboration avec les experts vietnamiens dans l'accomplissement de leurs missions pour l'intérêt des deux peuples.

Il a également remercié les générations d'experts pour l'excellente réalisation des tâches qui leur avaient été confiées, et a espéré qu'ils continueraient à contribuer aux causes révolutionnaires des deux nations.

Le général To Lam a noté que la coopération efficace et intégrale entre les deux polices serait encore élargie dans tous les domaines, notamment dans la fourniture d'équipements et d'outils servant à assurer la sécurité nationale, l'ordre et la sécurité sociaux de chaque pays. -VNA