Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé jeudi 20 juillet au Palais présidentiel à Hanoi la cérémonie d’accueil officielle du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse en visite officielle du 20 au 21 juillet au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, foulent le tapis rouge sous l’adulation des enfants. Photo : VNA



Attendu à sa descente de la limousine par le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse, le couple invité a reçu un bouquet de fleurs des mains des enfants de Hanoi avant de défiler sur un tapis rouge sous l’adulation des enfants.



Les deux dirigeants sont montés sur l’estrade d’honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays, et le chef du gouvernement vietnamien a ensuite invité son homologue malaisien à inspecter la garde d’honneur.



Après la revue des troupes, ils se sont dirigés vers le siège du gouvernement où se déroulera leur entretien après leur visite d’une exposition de photos sur la terre et les hommes vietnamiens et les relations Vietnam-Malaisie coorganisée par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l’Office du gouvernement.

La visite du Premier ministre Anwar Ibrahim, la première au Vietnam depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2022, a lieu dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et le 8e anniversaire de leur partenariat stratégique.



Les deux pays déploient activement le programme d’action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique pour la période 2021-2025. Ces dernières années, les relations bilatérales sont rythmées par l’échange de délégations et les contacts de haut niveau.

Les deux pays partagent le même intérêt et la même position sur de nombreuses questions régionales et internationales, y compris la question de la Mer Orientale.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim inspecte la garde d'honneur lors de la cérémonie de bienvenue organisée en son honneur au Palais présidentiel, à Hanoi. Photo : VNA



Sur la base de relations politiques solides, la coopération commerciale et d’investissement entre les deux pays n’a cessé de se développer. La Malaisie est actuellement le 2e partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, le 9e dans le monde, et le 3e marché d’exportation du Vietnam dans l’ASEAN. Le Vietnam est le 3e partenaire commercial de la Malaisie au sein de l’ASEAN.



Le commerce bilatéral a atteint 14,68 milliards de dollars en 2022, en hausse de 17,4% par rapport à 2021. La Malaisie est le 2e investisseur de l’ASEAN au Vietnam, se classant 10e sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 702 projets valides, d’un capital social total de 13 milliards de dollars.



La coopération dans les domaines du travail, du tourisme et de l’éducation est un point lumineux dans les relations bilatérales. La Malaisie accueille environ 12.000 travailleurs réguliers vietnamiens et environ 1.000 étudiants vietnamiens.



Au cours de cette visite, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim aura des entrevues avec le secrétaire général du Parti communistre du Vietnam Nguyên Phu Trong, le président de la République Vo Van Thuong et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê.

Les dirigeants des deux pays évalueront les relations entre les deux pays au cours des dernières années, et en même temps discuteront des mesures spécifiques pour promouvoir le partenariat stratégique entre les deux pays.

En particulier, les deux pays continuent de consolider la confiance politique, de promouvoir la coopération dans de nombreux domaines tels que la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité, le commerce, l’investissement, le travail, l’éducation, la formation et le tourisme, les échanges entre les peuples. – VNA