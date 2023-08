Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et des délégués, lors de la cérémonie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a assisté le 3 août à Hanoï à la cérémonie d'annonce du logo, de l’identité, du site web et de présentation de la bande-annonce officielle de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires.



Lors de la cérémonie, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, président du bureau de l'Assemblée nationale, Bui Van Cuong, a déclaré qu'en 2023, l'Assemblée nationale du Vietnam accueillerait la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires du 14 au 17 septembre dans la capitale Hanoï.



Il s'agira d'un événement important de la diplomatie multilatérale de l'Assemblée nationale, ainsi que l'un des principaux événements diplomatiques multilatéraux du Vietnam cette année, a affirmé Bui Van Cuong, également chef adjoint du Comité d’organisation de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaire.



Cet événement important contribuera à affirmer la participation active, responsable et proactive de l'Assemblée nationale du Vietnam à la plus grande organisation interparlementaire au monde - l'UIP, a-t-il souligné.



Après avoir présenté le logo de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaire, Bui Van Cuong a parlé du site web de l’événement, à l’adresse Nghisitre.Quochoi.vn. Selon lui, le site web comprend huit rubriques et est présenté en deux langues - anglais et vietnamien, avec un lien direct vers la page spéciale de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires sur IPU.org.



L'initiative d'organiser une cérémonie d'annonce du logo, de l’identité et du site web de l’événement a été appréciée par la communauté internationale et l'UIP, a indiqué Bui Van Cuong.



Lors de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, ainsi que des délégués, ont appuyé sur le bouton pour annoncer le logo et l'identité de la Conférence. Le comité d'organisation a également présenté le site web officiel de l'événement.-VNA