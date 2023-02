La secrétaire d'État britannique Anne-Marie Trevelyan lors de l'événement.



Londres (VNA) - La cérémonie d'annonce de l'Année de l'amitié Vietnam - Royaume-Uni 2023 : Célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, s'est tenue le 22 février à Londres.



L’événement a été coprésidé par Anne-Marie Trevelyan, secrétaire d'État au ministère britannique des Affaires étrangères, et l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long. Plus de 150 invités y ont été présents.



A cette occasion, la secrétaire d’Etat Anne-Marie Trevelyan a rappelé les développements des relations entre le Royaume-Uni et le Vietnam depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a 50 ans.



Soulignant que le Vietnam était en passe de devenir l'une des 30 plus grandes économies du monde, elle a affirmé que le Royaume-Uni souhaitait accompagner le Vietnam dans ce processus, être un partenaire important du Vietnam pour soutenir la transition verte du pays.



Selon elle, le Royaume-Uni souhaite également adhérer cette année à l'Accord de partenariat global et progressiste transpacifique (CPTPP), contribuant ainsi à renforcer les liens avec le Vietnam.



Dans son message vidéo préenregistré, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a souligné que les relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni étaient un partenariat stratégique durable et dynamique qui se consolidait et se renforçait constamment dans tous les domaines.



Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam était déterminé à travailler avec le Royaume-Uni pour renforcer le partenariat stratégique, répondre conjointement aux défis internationaux et mondiaux et contribuer à la paix, à la coopération et au développement.



L'ambassadeur Nguyen Hoang Long a déclaré que l'Année de l'amitié du Vietnam au Royaume-Uni comprendrait plus de 50 événements sur le commerce, l'investissement, l'éducation - la formation, la culture, le tourisme..., qui se tiendront à Londres et dans plus de 10 grandes localités à travers le Royaume-Uni.



En novembre 2022, le Royaume-Uni était l’un des 15 premiers investisseurs étrangers au Vietnam avec 500 projets d’un capital enregistré de 4,19 milliards de dollars, soit une hausse de 5,3% en rythme annuel. En matière commerciale, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint l’année dernière 6,83 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 3,4%.-VNA