Cérémonie d'accueil du président Nguyên Xuân Phuc à Singapour. Photo: VNA



Singapour (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang l’accompagnant effectuent une visite d’Etat à Singapour du 24 au 26 février, à l’invitation de sa homologue Halimah Yacob.

La présidente singapourienne Halimah Yacob et son époux ont présidé le 26 novembre (heure locale), au palais présidentiel Istana, une cérémonie d’accueil officielle du président vietnamien Nguyên Xuân Phuc, son épouse et d’une haute délégation du Vietnam.

Après la cérémonie d’accueil, le président Nguyên Xuân Phuc s’est entrevu avec la présidente singapourienne Halimah Yacob.

Dans le cadre de sa visite, le président Nguyê Xuân Phuc s'entretiendra avec le Premier ministre Lee Hsien Loong et assitera à l’échange des accords de coopération entre les deux pays.

Le président Nguyên Xuân Phuc (à droite) et la présidente singapourienne Halimah Yacob. Photo: VNA



Selon l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, après près de 9 ans d'établissement du partenariat stratégique, les relations les deux pays se développent dans tous les domaines. Singapour est devenu le plus gros investisseur au Vietnam en 2020 et 2021, les relations commerciales continuent de se développer malgré la pandémie de Covid-19.

Cette visite vise à concrétiser les accords que les hauts dirigeants des deux pays ont précédemment discutés de la connectivité des infrastructures économiques, avec un accent particulier sur les domaines où Singapour et le Vietnam ont des atouts, a souligné le diplomate vietnamien.

Singapour dispose actuellement de grands atouts en matière de haute technologie et de transformation numérique. Le Vietnam dispose d'atouts en ressources humaines et d'une population jeune et dynamique, a-t-il indiqué.-VNA