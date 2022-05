Les litchis de Luc Ngan, une spécialité de la province de Bac Giang. Photo : VNA

Bac Giang (VNA) – Le groupe thaïlandais Central Retail a lancé jeudi 25 mai son premier convoi de litchis de Luc Ngan, de la province de Bac Giang (Nord) vers chaînes de supermarchés GO!, Big C, Tops Market et Mini go!.

Cette opération est prévue dans l’accord de coopération sur la commercialisation 1.000 tonnes de litchis de Luc Ngan au cours de la saison 2022 signé entre le groupe et le Comité populaire de la province de Bac Giang.

Le litchi de Luc Ngan sera également mis en vente sur des plateformes virtuelles telles que les applications GO ! & Big C, Zalo, GrabMart, Baemin, ShopeeFood et Tiki.

En plus de soutenir la consommation de litchis sur le marché intérieur, Central Retail continuera d’exporter des litchis de Luc Ngan vers la Thaïlande, en exposant ces fruits vietnamiens sur les étagères du méga système Tops et Central Food Hall.

La semaine prochaine, Central Retail va coopérer avec le Comité populaire de la province de Tiên Giang pour organiser le Festival des fruits du Vietnam, notamment pour promouvoir la consommation de litchis dans les localités méditrionales.

La province de Bac Giang est considérée comme le royaume du litchi, avec superficie totale de 28.000 ha et une production annuelle de 150.000 à 200.000 tonnes. – VNA