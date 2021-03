Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti municipal de Hanoï, remet l’Ordre du travail de première classe à l'antenne de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de Hanoï. Photo: VNA

Hanoï, 20 mars (VNA) - Une cérémonie marquant le 90e anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a été organisée ce samedi matin à Hanoï.

Le secrétaire du Comité municipal de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de Hanoï, Chu Hong Minh, a affirmé que l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de la capitale hérite et promeut toujours la tradition de la lutte révolutionnaire de la jeunesse vietnamienne.



L'Union municipal de la jeunesse communiste Ho Chi Minh maintient une confiance ferme dans la direction du Parti communiste du Vietnam, a-t-il souligné.



À cette occasion, cette antenne a reçu l’Ordre du travail de première classe, décerné par le président du Vietnam en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles dans le domaine du travail, de l’édification et de la protection de la Patrie.



S'exprimant à cet événement, Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti, a déclaré que les réalisations des jeunes membres étaient dignes de respect et de fierté, contribuant à encourager la jeune génération à apporter plus de contributions à l’oeuvre d'industrialisation et de modernisation de la capitale et du pays.

Il a demandé à l’antenne municipale de l’Union de créer des mécanismes permettant à la jeunesse de Hanoï de profiter au mieux de la révolution industrielle 4.0 et de contribuer davantage au développement de la ville.

Dans le cadre du programme, une exposition photographique sur les 90 ans de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a ouvert ses portes, présentant des archives et photos précieuses illustrant les contributions des cadres et des jeunes de la capitale au cours de ces 90 dernières années.

Lors de la cérémonie, l’Union municipale de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a rendu hommage à 10 jeunes exemplaires pour leurs contributions importantes à ses activités. -VNA