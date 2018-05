Un numéro du gala de musique en l’honneur du 64e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu. Photo: VNA



Dien Bien (VNA) – Le comité populaire de la province de Dien Bien (Nord) a organisé dimanche soir un gala de musique en l’honneur du 64e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu (1954-2018), qui a mis fin à la domination française et amené le Vietnam à son indépendance.

Réunissant près de 100 artistes et chanteurs, le gala comprenait 14 numéros visant à saluer les contributions du Parti communiste du Vietnam, du Président Ho Chi Minh et des soldats tombés pour la victoire de Dien Bien Phu qui «a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde». Les participants ont eu l’occasion de revivre l’atmosphère héroïque de la résistance anti-française.

La même soirée, une délégation de l’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh dans la province de Dien Bien est allée offrir de l'encens aux morts pour la Patrie dans le cimetière A1 dans la ville de Dien Bien Phu.

Construit en 1958, le cimetière A1 se situe à environ 100 mètres du Sud de la colline A1, un des vestige de la bataille de Dien Bien Phu. Il abrite 644 tombes.

Outre les valeurs historiques, les vestiges de la bataille de Dien Bien Phu sont aujourd’hui des sites attrayants pour les visiteurs vietnamiens et étrangers.

L’ensemble des vestiges de la bataille de Dien Bien Phu comprend 45 vestiges répartis dans huit sites principaux : la maison d’exposition sur la victoire de Dien Bien Phu, le QG souterrain du général français de Castries, la colline A1, le poste de commandement dans la commune de Muong Phang, le monument de la victoire de Dien Bien Phu dans la ville éponyme, le statue d’acheminement d’un canon dans la commune de Na Nhan, la colline de Him Lam et le terrain dans la commune de Muong Phang où a eu lieu le parade en 1954 en l’honneur de la victoire de Dien Bien Phu.

La province de Dien Bien a accueilli plus de 380.000 visiteurs en 2017 et plus 130.000 visiteurs au cours des quatre premiers mois de 2018. -VNA