Le ministre lao de la Sécurité publique, Vilay Lakhamphong, s'exprime lors de cérémonie pour marquer ses six décennies d'envoi d'experts de police vietnamienne au Laos (22 mars 1961-2021). Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le ministère lao de la Sécurité publique a organisé mercredi 24 mars à Vientiane une cérémonie pour marquer ses six décennies d'envoi d'experts de police vietnamienne au Laos (22 mars 1961-2021) pour aider ce pays à assurer la sécurité politique, l'ordre et la sécurité sociaux.

S’exprimant lors de cet événement organisé, en coordination avec l’ambassade du Vietnam et l'agence de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Laos, le ministre lao de la Sécurité publique, Vilay Lakhamphong, a remercié les dirigeants du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, en particulier les responsables du ministère vietnamien de la Sécurité publique d'avoir aidé le ministère lao de la Sécurité publique.

Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Laos en général et les forces de police en particulier maintiendraient toujours des relations spéciales et une coopération intégrale entre les deux pays, tout en s’engageant à fait tout son possible de préserver et de cultiver ces relations éternelles.



Le ministre lao de la Sécurité publique, Vilay Lakhamphong, remet l'Ordre Itsara (liberté) de 2e classe - une distinction précieuse du Laos à l'agence de représentation du ministère vietnam ien de la Sécurité publique au Laos. Photo: VNA

A cette occasion, le Parti et l’Etat du Laos ont décerné respectivement les Ordres Itsara (liberté) de 2e classe et 3e classe - une distinction précieuse du Laos à l'agence de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Laos et à son chef, le général de brigade Hoang Quang Huong pour leurs contributions importantes au maintien de la sécurité politique, de l'ordre et de la sécurité sociaux des deux pays, et au renforcement des relations et de la solidarité spéciales et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. -VNA