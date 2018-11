Hanoi, 30 novembre (VNA) - L’ambassade des Émirats arabes unis au Vietnam a tenu une cérémonie à Hanoi le 29 novembre pour célébrer le 47e anniversaire de la Fête nationale des Émirats arabes unis (le 2 décembre) et le 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Drapeau des Émirats arabes unis. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri, ambassadeur des Emirats arabes unis au Vietnam, a déclaré que les relations bilatérales avaient été renforcées grâce à des visites réciproques des dirigeants de haut rang et à un soutien mutuel au sein d'organisations et de forums internationaux, et reflétées par le développement du commerce bilatéral.Les EAU sont devenus un partenaire commercial majeur du Vietnam au Moyen-Orient et en Afrique. Les échanges bilatéraux ont dépassé 6 milliards de dollars, représentant un tiers des échanges commerciaux entre le Vietnam et les pays de la région. Les deux parties s'efforcent de porter le commerce bilatéral à environ 10 milliards de dollars d'ici 2020, a-t-il déclaré.L'ambassadeur a décrit les EAU comme une passerelle majeure pour que les produits vietnamiens entrent en Afrique et au Moyen-Orient, tandis que le Vietnam sert également de passerelle pour les EAU pour accéder à l'Asie du Sud-Est.Il a déclaré que le lancement de vols directs quotidiens entre Hanoï / Ho Chi Minh-Ville et Dubaï réalisés par plusieurs compagnies aériennes des Émirats arabes unis avait augmenté le nombre de touristes du Moyen-Orient et d'Afrique au Vietnam et vice versa. Les vols des transporteurs vietnamiens vers les pays de la région contribuent également à aider les relations bilatérales.La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Phuong Nga, s'est déclarée convaincue que sous la direction éclairée du président Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, les EAU continueraient de récolter de nouveaux succès, contribuant considérablement à la paix et à la stabilité dans les deux régions et dans le monde.Elle a déclaré que le Vietnam s’était réjoui du développement positif des relations d’amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam et les EAU, en particulier dans les domaines de la politique, de la diplomatie, du commerce et des investissements au cours des 25 dernières années.Avec la détermination des dirigeants et des peuples des deux pays, et sur la base de bonnes relations disponibles, la coopération entre les deux pays connaîtra des avancées importantes, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans les deux régions et dans le monde. – VNA