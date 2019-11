Le secrétaire américain au Commerce Wilbur L Ross (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - L'ambassade des États-Unis en collaboration avec la Chambre américaine de Commerce à Hanoï (AmCham) a célébré le 25e anniversaire de la fondation de l'AmCham et de la normalisation des relations économiques Vietnam-États-Unis (1994-2019).

Le secrétaire américain au Commerce Wilbur L Ross et la délégation des officiels du gouvernement, des directeurs exécutifs de 17 compagnies américaines ont participé à cet événement.

Rappelant les contrats commerciaux importants ayant signés par les entreprises américaines et les partenaires vietnamiens dans les secteur de l'aviation, de l'énergie et de la santé, Wilbur L Ross s'est déclaré convaincu que les entreprises américaines auraient plusieurs de possibilités de coopération avec le Vietnam dans l'avenir.

Selon l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam Daniel J. Kritenbrink, à l'heure actuelle, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 60 milliards de dollars. La présence des représentants de grandes entreprises américaines lors de cette tournée au Vietnam ouvrira un nouveau pas de développement dans les relations commerciales entre les deux pays, a-t-il souligné.

Selon David Stone, directeur exécutif de la compagnie EAS Vietnam, le mémorandum en matière d'énergie entre EAS Vietnam et le ministère de l'Industrie et du Commerce a été signé le 8 novembre, portant sur la construction d'une centrale à cycle combiné gaz Son My 2 d'un fonds d'investissement de 1,7 milliards de dollars, et d'un port d'importation de gaz naturel liquéfié Son My d'une valeur de 1,4 milliard de dollars.

La visite au Vietnam du secrétaire américain au Commerce s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans trois pays de l'Indo-Pacifique dont la Thaïlande et l'Indonésie. -VNA