Cérémonie de célébration du 110e anniversaire de la fondation de la province de Lai Chau (Photo: VOV)



Lai Châu (VNA) - La province de Lai Châu a célébré samedi soir le 110e anniversaire de sa fondation (1909-2019) et le 70e anniversaire de la fondation du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Présent lors de la cérémonie, le permanent du secrétariat du Comité central du PCV Trân Quôc Vuong a salué les acquis obtenus par cette province du Nord. Il a demandé aux responsables d’exploiter au mieux les atouts de la localité, de promouvoir le développement durable et de réduire la pauvreté chez les ethnies minoritaires. L’accent doit être mis sur l’agriculture high-tech et le tourisme, a-t-il indiqué.



La province de Lai Châu a également été invitée à maintenir la défense et la sécurité afin de créer un environnement propice au développement.



A cette occasion, Trân Quôc Vuong a remis l’ordre de l’Indépendance, première classe à l’autorité provinciale. -VOV/VNA