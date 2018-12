Hanoï (VNA) – L'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni (relevant de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam) a tenu le 7 décembre à Hanoi une cérémonie marquant le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2013).



Le président de ladite association, Hoang Van Dung, a souligné le développement des relations bilatérales ces 45 années dernières, notamment le rehaussement des liens bilatéraux en septembre 2010 au niveau d'un partenariat stratégique.



Outre la coopération entre les deux gouvernements et entre les secteurs, les échanges entre les deux peuples ont fortement augmenté ces dernières années.



Grâce aux activités de promotion de la culture et du tourisme, les habitants britanniques comprennent mieux la culture, le pays et les Vietnamiens. En effet, le nombre de touristes britanniques au Vietnam a continuellement progressé pour atteindre en 2017 de près de 300.000 personnes.



Hoang Van Dung a affirmé que l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni, ses filiales, ses membres et des partenaires britanniques feraient de leur mieux pour stimuler l’amitié et la coopération entre les deux pays. Ceux-ci souhaitent recevoir le soutien de l’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, du Conseil britannique et des amis de ce pays dans l’organisation d'activités extérieures populaires dans le futur, a-t-il noté.



Présent à la célébration, l'ambassadeur britannique au Vietnam Gareth Ward a rappelé les activités en l’honneur des 45 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, dont la visite du navire d'assaut amphibie HMS Albion de la Marine royale britannique à Ho Chi Minh-Ville, la Fête britannique à Hanoï, et notamment la visite du prince Andrew, duc d'York, au Vietnam.

Ces activités ont d’ores et déjà contribué à promouvoir la coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni, a-t-il précisé. –VNA