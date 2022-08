Le ministre vietnamien de la Justice Le Thanh Long. Photo: VNA

Nghe An (VNA) - Une cérémonie pour célébrer les 40 ans de coopération entre les ministères de la Justice du Vietnam et du Laos s'est tenue le 24 août dans la province de Nghe An (Centre).

Le ministre vietnamien de la Justice Le Thanh Long et son homologue lao Phayvy Siboualypha ont co-présidé l'événement.

Dans son allocution, Thanh Long a passé en revue l'histoire des 40 ans de relations de collaboration entre les deux organes depuis sa création en 1982, et entériné la volonté de la partie vietnamienne de partager ses expériences avec le ministère lao de la Justice dans le perfectionnement du système judiciaire et de l'édification et du perfectionnement de l'Etat de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Il a exprimé son espoir que les relations de coopération intégrale entre les ministères et secteurs de la justice du Vietnam et du Laos continueront d'être renforcées.

Pour sa part, le ministre lao a exprimé sa profonde gratitude à l'aide du secteur juridique vietnamien et a espéré que la coopération entre les deux parties contribuera au développement des relations d'amitié spéciales Vietnam-Laos.

Les résultats importants de la collaboration juridique bilatérale faciliteront la mise en œuvre du processus du Renouveau, du développement socio-économique, de l’édification et de la protection de la Patrie dans chaque partie, a-t-il affirmé.-VNA