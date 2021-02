Chaque année, à l’arrivée du Nouvel An lunaire, les H’Mông du district de Vi Xuyên, dans la province de Hà Giang (Nord) organisent un culte dédié au génie de la forêt.

Pour un Vietnamien, le Têt ne cesse d’évoquer une foule de souvenirs et d’images pittoresques et émouvantes. C’est la fête de l’amour, de l’amitié et de la réciprocité dans les beaux sentiments humains.