Hanoï (VNA) – L’ambassade de Cuba au Vietnam a donné le soir du 5 décembre une réception en l’honneur du 63e anniversaire de la fondation des Forces armées révolutionnaires cubaines.

Le général de division Nguyen Tan Cuong, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, était présent.

A cette occasion, le colonel Juan Miguel Garcia Montano, attaché militaire, naval et aérien de Cuba au Vietnam, a souligné que les relations entre l’Armée populaire du Vietnam et les Forces armées révolutionnaires de Cuba connaissaient un développement solide.

De son côté, le général de division Nguyen Tan Cuong a affirmé la solidarité et le soutien du peuple et de l’Armée populaire du Vietnam pour Cuba dans sa lutte pour la paix, l’indépendance nationale et le socialisme. -VNA