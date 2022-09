Photo : VNA



Vientiane (VNA) - Le Comité du Parti populaire révolutionnaire lao de la ville de Vientiane a tenu le 9 septembre un metting pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations dqiplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Laos-Vietnam.

S'exprimant lors de la cérémonie, Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité du Parti de Vientiane et président du Conseil populaire de la ville, a affirmé l'importance de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Laos et du Vietnam.

Il a souligné que la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam s'approfondissait de plus en plus, conformément à la situation actuelle, apportant des effets concrets aux peuples des deux pays. Il a souhaité que dans l’avenir, les deux pays doivent faire en sorte que la coopération économique et commerciale atteigne des réalisations à la mesure des relations politiques et de sécurité ; renforcer l'éducation des peuples des deux pays, en particulier la jeune génération, sur la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays ; mettre activement en œuvre les traités et accords conclus ; améliorer l'efficacité de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique; et renforcer la coopération et la coordination lors des forums régionaux et internationaux.



Pour sa part, Le Van Mui, président de l'Association des Vietnamiens à Vientiane, a déclaré que la communauté vietnamienne était en pleine croissance et apportait des contributions positives au développement socio-économique de Vientiane.

Il a affirmé que le peuple vietnamien, de concert avec le peuple lao, continuerait à protéger et à promouvoir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam-Laos ; à accélérer la sensibilisation et l'éducation pour que les jeunes générations comprennent profondément les rares relations entre les deux pays. - VNA