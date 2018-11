Un numéro artistique interprété par des étudiants laotiens à Ho Chi Minh-Ville lors de la cérémonie. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé mercredi 28 novembre une rencontre en l’honneur du 43e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre).



A cette occasion, Nguyen Thi My Tien, vice-présidente permanente de l’Association d’amitié Vietnam-Laos de Ho Chi Minh-Ville, a souligné que l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays étaient un bien inestimable des deux peuples. Elle a affirmé la volonté de Ho Chi Minh-Ville et, plus généralement, du Vietnam, de faire de son mieux pour développer les relations avec le Laos.



Lors de la rencontre, Somxay Sanamoune, consul général du Laos à Ho Chi Minh-Ville, a remercié le Vietnam pour son soutien et ses aides précieuses pour son pays. Il a souligné que les Laotiens feraient de leur mieux pour défendre, conserver et promouvoir l’amitié traditionnelle et la solidarité spéciale avec les Vietnamiens. -VNA