Panorama de la cérémonie. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 27 septembre, l’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville et l’Association d’amitié Vietnam-Chine de la mégapole du Sud ont organisé une cérémonie en l’honneur de la Fête nationale chinoise (1er octobre).



Lors de la cérémonie, Duong Quang Ha, président de l’Association d’amitié Vietnam-Chine de Ho Chi Minh-Ville, a souligné l’amitié de longue date entre les deux pays.



Les deux Partis, les deux gouvernements et les deux peuples se sont toujours tenus côte à côte et se sont soutenus durant l'histoire des luttes révolutionnaires des deux pays, a-t-il affirmé, ajoutant que cette tradition serait respectée, entretenue et développée par les deux Partis et les deux peuples, pour les intérêts légitimes des deux peuples.



De son côté, Wei Huaxiang, consul général de Chine à Ho Chi Minh-Ville, a estimé que Ho Chi Minh-Ville jouait un rôle très important dans les échanges entre la Chine et le Vietnam. Il s’est déclaré prêt à collaborer étroitement avec Ho Chi Minh-Ville, à promouvoir la coopération entre les localités chinoises et la mégapole du Sud du Vietnam, pour contribuer au développement des relations entre les deux pays.-VNA