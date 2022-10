Hanoi (VNA) – Le Comité central du Parti du 13 mandat a tenu son 6e Plénum du 3 au 9 octobre à Hanoi, avec au menu les rapports et projets du Bureau politique concernant certaines questions majeures, fondamentales et importantes, selon un communiqué rendu public dimanche 9 octobre.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors du 6e Plénum du Comité central du Parti du 13 mandat. Photo : VNA





Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a présidé le plénum et a prononcé les discours d’inauguration et de clôture.



Le Comité central du Parti a examiné, débattu et donné ses avis sur le Rapport sur la situation socio-économique, du budget de l’État pour 2022, du plan prévisionnel de développement socio-économique et du budget de l’État pour 2023 et du plan des finances et du budget de l’État pour la période 2023-2025.



Il s’est également penché sur le plan de réajustement des salaires, des pensions de retraite et des allocations sociales et les indemnités pour les personnes qui se sont distinguées au service de la nation pour 2023.



Le Comité central du Parti a convenu de promulguer les Conclusions sur le développement socio-économique en 2022-2023, définissant clairement les points de vue, les objectifs généraux, les indices essentielles et importantes, et les tâches et solutions clés pour l’année 2023.

Il a chargé le Bureau politique de promulguer les Conclusions et donner instruction à la Commission des affaires du Parti au sein du gouvernement de compléter les rapports à soumettre à l’Assemblée nationale de la 15e législature pour examen et décision.

Le Comité central du Parti a convenu de promulguer les Conclusions du Comité central du Parti sur les Orientations de la Planification globale nationale pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, qualifiant la Planification globale nationale d’une tâche politique cruciale d’une signification historique, fondamentale et à long terme.



Il a également adopté la Résolution sur la poursuite de l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation nationales d’ici 2030 avec une vision jusqu’en 2045.



Le Comité central du Parti a promulgué la Résolution du Comité central du Parti sur la poursuite de l’édification et du perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam dans la nouvelle période.



Il a fait le bilan de 15 ans de mise en œuvre de la Résolution du 5e Plénum du Comité central du 10e mandat sur la poursuite de la rénovation du mode de direction du Parti vis-à-vis des activités du système politique.



Lors de ce plénum, il a convenu, par vote, de laisser trois de ses membres prendre congé du Comité central du Parti du 13e mandat, à savoir le chef adjoint de sa Commission économique Nguyên Thành Phong, le président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam Bui Nhât Quang, et le secrétaire du Comité du Parti du bloc des organes centraux ; d’expulser du Parti le secrétaire du Comité du Parti et président du Comité populaire de la province de Hai Duong Pham Xuân Thang.

Le Comité central du Parti a donné ses avis sur le travail du personnel afin que le Bureau politique a décidé de présenter à l’Assemblée nationale pour vote et ratification la nomination des postes d’auditeur général d’Etat, de ministre de la Santé, des Transports lors de la 4e session de la 15e législature. – VNA