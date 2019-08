Hanoi (VNA) – Le gouvernement a demandé aux ministères et aux secteurs de s’attacher à accélérer la restructuration de l’investissement public, des entreprises étatiques et des établissements de crédit, a-t-on appris de la réunion périodique du gouvernement du mois de juillet 2019.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (debout) s’exprime lors de réunion périodique du gouvernement du mois de juillet 2019. Photo : VNA

Le gouvernement a demandé de lever les obstacles en termes de conditions d’investissement et d’affaires.



Les ministères et les secteurs ont également été priés de dégager rapidement les difficultés et de proposer de manière proactive des solutions pour remédier au chevauchement, à l’incohérence et à l’ambiguïté des réglementations légales, ainsi que des mécanismes et des politiques.



Le gouvernement a demandé à la Banque d’État du Vietnam de continuer à mener de manière proactive et flexible la politique monétaire en coordination synchrone avec les autres politiques macroéconomiques, en veillant au contrôle de l’inflation conformément aux objectifs fixés.



Il a également demandé dans sa résolution de promouvoir le développement du marché boursier.

Le ministère des Finances est chargé de réaliser efficacement les objectifs budgétaires de l’État en 2019 tout en gérant étroitement les dépenses budgétaires de l’État conformément à la réglementation en vigueur et en finalisant d’urgence un projet d’élargissement de l’assiette fiscale et de prévention de l’érosion des recettes budgétaires de l’État.

Le gouvernement a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de mettre activement en œuvre des solutions pour développer les marchés d’exportation ; empêcher le dumping sur le marché intérieur ; renforcer l’inspection et le contrôle et sanctionner strictement les actes de contournement des recours commerciaux, notamment les fraudes aux règles d’origine.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce devra aussi mettre en œuvre de toute urgence des mesures pour stimuler le développement du commerce électronique; et se coordonner avec la Banque d’État du Vietnam pour lancer l’application de méthodes de paiement électroniques appropriées.

Le gouvernement a demandé au ministère de l’Agriculture et du Développement rural de continuer à travailler avec les localités pour mettre en œuvre de manière radicale et efficace des solutions visant à lutter contre la peste porcine africaine.

Le ministère de la Santé est chargé de renforcer les mesures de prévention et de contrôle des épidémies, en particulier de prévenir la dengue, en plus de renforcer la mise en œuvre du programme de santé du Vietnam.

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a été prié de finaliser d’urgence le projet révisé d’ordonnance sur les politiques préférentielles pour les personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution et de le soumettre à la Commission permanente de l’Assemblée nationale en décembre 2019.

L’Inspection du gouvernement est chargée de surveiller et d’appliquer strictement la directive n°20/CT-TTg en date du 17 mai 2017 du Premier ministre sur la réorganisation des activités d’inspection et de contrôle pour les entreprises, tout en renforçant la prévention et le contrôle de la corruption, des actes négatifs dans la gestion des affaires dans les organismes de l’Etat. – VNA