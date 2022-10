Hanoi (VNA) - Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) et le constructeur automobile vietnamien VinFast ont signé lundi 31 octobre un protocole d’accord de coopération stratégique mondiale pour étendre leur collaboration dans le développement de véhicules électriques.

Le fondateur et président de CATL, Robin Zeng et le président de Vingroup et VinFast, Pham Nhât Vuong supervisant la signature du protocole d’accord. Photo : VNA

La cérémonie de signature du protocole d’entente s’est déroulée en présence du fondateur et président de CATL, Robin Zeng, et du président de Vingroup et VinFast Pham Nhât Vuong.

Dans le cadre de cet accord, CATL et VinFast exploreront diverses formes de coopération sur les châssis de skateboard CIIC en plus de la coopération actuelle sur la fourniture de batteries avec la technologie CTP (cell-to-pack) entre les deux sociétés, qui fournira à VinFast un accès rapide au marché mondial marché.

CATL et VinFast coopéreront pour développer conjointement une nouvelle technologie, dans laquelle la batterie et de nombreux composants importants sont intégrés dans le châssis du véhicule, contribuant à réduire le poids, à augmenter la distance parcourue par le véhicule et à réduire les coûts. On s’attend à ce que VinFast soit le constructeur automobile pionnier à introduire cette technologie sur le marché mondial grâce à une coopération stratégique avec CATL.

Selon la vice-présidente de Vingroup et PDG de VinFast Global, Lê Thi Thu Thuy, devenir un partenaire stratégique de CATL est un événement très important.

La coopération avec CATL - un leader mondial des nouvelles technologies innovantes dans le domaine de l’énergie - est la prochaine étape de développement de VinFast dans l’application d’une technologie de pointe pour améliorer l’autonomie et l’expérience de conduite tout en offrant des prix compétitifs pour les futurs modèles, a-t-elle déclaré.

Elle permettra aux deux entreprises de promouvoir l’innovation dans les technologies de batteries et l’e-mobilité mondiale, contribuant ainsi à la dynamique mondiale en faveur de la transition énergétique et des objectifs de neutralité carbone, a indiqué Lê Thi Thu Thuy. – VNA