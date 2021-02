Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Située à 45 km au large de la ville de Hai Phong, l’île de Cat Ba est une destination attrayante qui occupe une place particulièrement importante dans la Stratégie de développement touristique de la ville, et du Vietnam en général. Possédant de grands potentiels, Cat Ba est destinée à devenir une destination touristique verte de classe mondiale.

Située à l’Est de l’archipel de Cat Bà, en périphérie de la ville de Hai Phong, la baie de Lan Ha se dote d’une eau couleur émeraude et de 400 îles et îlots recouverts d’une végétation luxuriante. Cette baie est un petit paradis pour tous les touristes avides de quiétude et de nature spectaculaire.

Comparée à la baie d'Ha Long, la baie de Lan Ha dispose de nombreuses choses offertes par la nature, avec notamment une flore impressionnante et de belles petites plages, a estimé Nguyen Minh Tam, un touriste de Hanoï.

Pour sa part, Bui Thi Hien, venue de la province de Thai Binh a confié : "Je la trouve belle et propre, sans déchets. C'est une destination idéale pour s’immerger dans la nature."

La baie de Lan Ha. Photo :VNA



Ces dernières années, le Comité du Parti, les autorités et les habitants du district de Cat Hai ont investi dans le développement de l'île de Cat Ba. Son plan global pour le développement du tourisme durable jusqu'en 2025 et vision jusqu'en 2050 définit l’objectif de faire de Cat Ba une destination touristique verte de classe mondiale.

La permanence du Comité du Parti du district détermine que le développement et la gestion du tourisme sont l'un des objectifs principaux en 2021, outre l'attraction des touristes, l'investissement dans les infrastructures techniques et le développement de nouveaux produits touristiques, a dit Nguyen Quang Vinh, vice-président du Comité populaire du district de Cat Hai.

Avec des potentiels forestiers et maritimes, plus une orientation pour développer le tourisme vert, l'île de Cat Ba deviendra une destination touristique attrayante à l’échelle nationale et régionale. -VNA