Hai Phong (VNA) – Le site américain Buzzfeed a présenté l’archipel de Cat Bà dans le district de Cat Hai, à Hai Phong (Nord), non seulement comme un lieu de croisières attrayantes, mais aussi une réserve de biosphère avec une flore et une faune diversifiées.

Cat Bà est la plus grande île parmi les 1.969 îles et îlots sur la baie de Lan Ha. Photo : VNA

Après plus d’un an de tourisme domestique uniquement, de nombreux pays ont commencé à assouplir leurs réglementations et à ouvrir leurs portes aux visiteurs internationaux.Buzzfeed propose 10 magnifiques parcs nationaux dans le monde à visiter après la pandémie. Le parc national de Cat Bà du Vietnam est mentionné comme une destination idéale pour de petites croisières autour d’îles calcaires uniques.