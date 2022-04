Lors de la réunion. Photo : VNA

Can Tho (VNA)- Les provinces du delta du Mékong en général et la ville de Can Tho en particulier souhaitent que l’Australie les soutienne dans les projets liés à l'agriculture et la résilience contre le changement climatique.

C’est ce qu'a déclaré le président du Comité populaire de la ville de Can Tho (delta du Mékong), Tran Viet Truong lors d’une séance de travail le 28 avril à Can Tho avec une délégation de l'ambassade d'Australie au Vietnam, dirigée par l’ambassadrice Robyn Mudie.

En plus, Can Tho souhaite que l'Australie l'aide dans la planification du développement agricole, la transformation, le développement des centres de services agro-industriels, la formation de ressources humaines de qualité, a-t-il ajouté.

Le président du Comité populaire de Can Tho a également espéré que l'Australie continuerait à connecter les entreprises pour explorer les opportunités de coopération en matière d'investissement à Can Tho à l'occasion de son organisation d'une série d'événements pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Australie en 2023…

S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadrice Robyn Mudie a déclaré que le gouvernement australien a également soutenu la mise en œuvre de nombreux projets de résilience au changement climatique dans la ville de Can Tho, et dans la région du delta du Mékong en général. Dans les temps à venir, l'Australie continuera à connecter les entreprises australiennes à Can Tho pour explorer les opportunités d'investissement et de coopération dans la lutte contre le changement climatique ainsi que la coopération dans l'agriculture et l'industrie de transformation…

Selon le Service des relations extérieures de Can Tho, la ville compte 84 projets d'investissement direct étranger (IDE) avec un capital social total de plus de 2 milliards dollars dont un projet de l'Australie de 900.000 dollars opérant dans l'achat d'huile végétale, de matières premières pour l'alimentation animale et d'autres produits agricoles et aquatiques.

En 2021, le chiffre d'affaires à l'exportation de Can Tho vers le marché australien était de plus de 32 millions de dollars. -VNA