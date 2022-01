Panorama de la rencontre entre des dirigeants de Can Tho et une délégation du consulat général de Singapour à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Can Tho (VNA) – Can Tho espère que dans les temps à venir, Singapour s’intéressera à l’investissement et à la coopération avec cette ville du Sud dans cinq secteurs prioritaires.



C’est ce qu’a déclaré Le Quang Manh, secrétaire du Comité municipal du Parti de Can Tho, en recevant une délégation du consulat général de Singapour à Ho Chi Minh-Ville.



Selon lui, ces secteurs concernent le projet de parc industriel Vietnam-Singapour dans le district de Vinh Thanh, l’éducation, la santé, les énergies renouvelables et les usines de semi-conducteurs...



L'un des programmes clés de la ville de Can Tho dans les temps à venir consiste à attirer des investisseurs dans le parc industriel Vietnam-Singapour, créant ainsi une percée de la coopération entre Can Tho et les entreprises singapouriennes..., a affirmé Le Quang Manh.



De son côté, le consul général de Singapour à Ho Chi Minh-Ville, Kho Ngee Seng Roy, a indiqué que les entreprises singapouriennes étaient toujours très optimistes quant au développement de l'économie vietnamienne, malgré les évolutions complexes du COVID-19 et que Can Tho disposait de nombreux potentiels pour la coopération avec Singapour.



Il a affirmé être prêt à présenter Can Tho à des entreprises singapouriennes pour augmenter les projets singapouriens dans cette ville du Sud. -VNA