Un coin de la ville de Can Tho. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Ces derniers temps, l'attrait des investissements est l'un des points faibles de la ville de Can Tho, a déclaré Le Van Tam, vice-président du Comité populaire municipal.

Au cours du premier semestre de 2018, les zones industrielles et les zones franches d'exportation de Can Tho ont attiré trois projets supplémentaires pour un fonds enregistré total de 4,17 millions de dollars. En outre, trois autres projets déjà opérationnels ont augmenté leur fonds de 4,91 millions de dollars et deux autres d'un montant d'investissement de plus de 3 millions de dollars ont été récupérés.

En général, les zones industrielles comptent 233 projets en vigueur, représentant un fonds d'investissement enregistré total de plus de 1,6 milliard de dollars.

Pour les projets d'investissement direct étranger (IDE), entre janvier et juin, les autorités ont remis une licence d'investissement à un projet, autorisé un autre déjà opérationnel à augmenter son investissement initial de 30,6 millions de dollars.

Can Tho compte actuellement 76 projets d'IDE représentant un fonds enregistré total de 687,4 millions de dollars.

Can Tho, centre du delta du Mékong, possède un port maritime, un aéroport, mais elle ne valorise pas encore correctement ses atouts.

Pour attirer davantage d'investissements, la ville cherche à stimuler les activités de promotion des investissements dans et hors du pays. Ses organes compétents ont simplifié les formalités administratives pour créer un climat favorable aux investisseurs.

En outre, les dirigeants municipaux rencontrent régulièrement les entreprises afin d'atténuer leurs difficultés de production. -VNA