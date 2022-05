La première conférence internationale sur la cardiologie à Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Plus de 200 experts, professeurs, médecins et pharmaciens vietnamiens et étrangers ont participé à la première conférence internationale sur la cardiologie à Can Tho, organisée le 7 mai par l’Université de Can Tho du Sud.

Placée sous le thème "Optimiser la gestion des maladies cardiovasculaires dans la nouvelle ère", la conférence a présenté 25 rapports et les dernières recherches en cardiologie.

Elle a abordé également de nombreux sujets tels que la cardiologie générale, la cardiologie interventionnelle, les arythmies, les maladies cardiovasculaires et le COVID-19.

Le prof. agrégé-docteur Dam Van Cuong, directeur de l'Hôpital universitaire de Can Tho du Sud, a déclaré que la conférence avait permis de faire le point sur les nouvelles recommandations dans le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires, en particulier dans le contexte de pandémie de COVID-19. -VNA