Un coin du marché flottant Cai Rang. Photo : VNA



Can Tho (VNA) – Ces neuf derniers mois, la ville de Can Tho (Sud) a accueilli plus de 7 millions de touristes, soit une hausse de 4,2% en un an et représentant 83,3% de l’objectif fixé pour 2019, selon le Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Plus de 2,2 millions de touristes y ont séjourné, dont plus de 297.000 étrangers. Le chiffre d’affaires a atteint près de 3.400 milliards de dôngs (plus de 147 millions de dollars), +15,2% en un an et 80,9% de l’objectif 2019.

Récemment, cette ville du delta du Mékong a été élue par le magazine américain Departures parmi les neuf plus belles villes ayant un réseau de canaux.

Ces performances sont dues à ses efforts de promotion du tourisme à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, afin de présenter aux voyageurs ses spécialités dont le quai Ninh Kieu et le marché flottant Cai Rang, des circuits reliant Can Tho à d’autres localités du delta ainsi que des fêtes originales telles que celle des gâteaux traditionnels du Sud…

Can Tho poursuit le développement du tourisme fluvial en continuant d’améliorer la qualité de ses services touristiques, de lancer de nouveaux produits touristiques et de renforcer ses activités publicitaires. -VNA