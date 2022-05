Lancement du projet Zéro déchet pour le fleuve de Mékong . Photo: VNA

Cân Tho (VNA) – Le Département des ressources naturelles et de l’environnement de la ville de Cân Tho a lancé mercredi 18 mai un le projet "Zéro déchet pour le Mékong : modèle pilote d’économie circulaire pour les marchés flottants de Cân Tho".

Le projet sera mis en oeuvre sur l’îlot de Son, dans l’arrondissement de Binh Thuy et au marché flottant de Cai Rang dans l’arrondissement du même nom dans la ville de Cân Tho, et devra traiter les déchets déversés dans le Mékong qui passe à Cân Tho.

Financé par la SARL Dow Chemical Vietnam (Dow Vietnam), il vise à construire et à promouvoir un modèle pilote d’économie circulaire au Vietnam, à réduire les déchets des rivières jetés dans la mer et à améliorer la gestion des déchets pour les communautés locales vivant sur le grand fleuve.

Le marché flottant de Cai Rang à Can Tho . Photo: VNA

Le projet qui era achevé en février 2023, devrait collecter chaque année de 300 à 400 tonnes de déchets sur l’îlot de Son et au marché flottant de Cai Rang et à fournir des solutions de traitement des déchets plastiques et organiques après la collecte.

La sensibilisation sur la gestion de déchets sera promue auprès au moins de 15.000 habitants locaux, contribuant à la préservation de l’écosystème, des ressources en eau et au développement durable du tourisme local. - VNA